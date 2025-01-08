Yemek kartı ile market alışverişi için SGK'dan açıklama: Dahil edilmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili yapılan yemek ödemelerinde prim muafiyeti uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır.

Yemek ücretleri de %54,54 oranında artırıldı

2024 yılı için belirlenen günlük yemek ücreti 170 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret artışıyla paralel olarak, yemek ücretleri de %54,54 oranında artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılı için yemek ve yol ücretlerine yapılan yeni düzenlemeyle, yemek parası istisna tutarı 240 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, aylık yemek ödeneği 6.240 TL'ye çıktı.