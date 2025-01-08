Yapı Kredi Leasing ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı

Yapı Kredi Leasing, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 22 Kasım 2024’te Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 3 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yönetim sözleşmesi gerçekleştirmişti. Bu yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işleminde; makine, teçhizat ve benzeri sabit varlıklardan oluşan leasing portföyü, sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı.

"Yapı Kredi Leasing olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz"

Yapı Kredi Leasing olarak her zaman müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak adına bir adım önde olmak için çalıştıklarını belirten Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Sektörde öncülüğümüzü sürdürürken, alternatif finansman kaynaklarına erişim için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerimizin katılım finans prensipleriyle büyük ölçüde uyumlu olması nedeniyle sukuk enstrümanını yalnızca şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan stratejik bir finansman aracı olarak değil aynı zamanda sektöre yenilikçi bir vizyon kazandıran bir adım olarak görüyoruz. Bu vizyonla çıktığımız yolda, sektördeki öncü rolümüzü bir kez daha pekiştirdik. Attığımız bu adım ile sermaye piyasalarına erişim olanaklarını çeşitlendirerek finansal ekosisteme değer katarak leasing hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Yapı Kredi Leasing olarak, sektörümüzün bilinirliğini ve hacmini daha da güçlendirmek için alanında uzman ekibimizle birlikte yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye; müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”