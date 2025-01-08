Apple, en ucuz iPhone modelini piyasa sürecek: Çıkış tarihi belli oldu

Popüler Apple analisti Mark Gurman tarafından yapılan paylaşımlarda öncesinde iPhone SE 4 modelinin 2025’in ilk yarısında tanıtılacağı belirtilirken bu tarihlerin ilkbahar döneminde olabileceği söyleniyordu.

Şimdi yaptığı açıklamalarla birlikte ise Apple’ın yeni iPad’leri ve iPhone SE 4’ü Nisan ayına kadar tanıtacağı belli oldu.

Amerikalı şirket yeni yılda ekonomik olarak elini güçlendirmek istiyor.

IPhone 14'e benzer bi tasarım

Yeni model, iPhone 14’e benzer bir tasarımla çıkış yapabilir. Bu da iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı, Face ID ve çentiğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Ancak, iPhone 14’ün aksine, bu modelin çift kamera yerine tek bir kamera bulunduracağı tahmin ediliyor.

En ucuz iPhone modeli olacak

iPhone SE 4'ün 499 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Yeni iPhone SE piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan kaldırması bekleniyor.

Mark Gurman’a göre, yeni iPhone SE’nin Apple Intelligence desteği sunması bekleniyor. Bu da muhtemelen A18 çip ve 8 GB RAM ile sağlanacak. Apple’ın, bu özellikleri en ucuz yeni iPhone modeline bile getirmek istemesi dikkat çekiyor.

Apple Intelligence, Yazı Araçları, Fotoğraf Temizleme, Genmoji, Görüntü Oyun Alanı, Bildirim Özetleri ve tamamen yeni bir Siri gibi birçok yeni özellik sunuyor.

iPhone SE 4, Lightning bağlantısından USB-C’ye geçecek.

Bu değişikliğin, AB düzenlemelerinin tüm cihazlarda birleşik bir bağlantı noktası (USB-C) kullanılmasını şart koşması nedeniyle gerçekleşeceği belirtiliyor.

Apple, geçen yıl iPhone 15 serisiyle USB-C’ye geçmişti ve iPhone SE 4, bu geçişi tamamlayan son iPhone modeli olacak.