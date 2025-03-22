Yemeksepeti CEO’su Baki: Yüksek enflasyon fiyat hassasiyetini çok artırdı

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, BloombergHT’de katıldığı Üst Düzey programında, yemek siparişlerine yönelik ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Baki, şirketler açısından 2024’ü de değerlendirirken, ekonomideki değişimlerin yemek siparişlerine yansımasına yönelik önemli tespitlerde de bulundu.

Mert Baki, 2024’de sektörde tüm şirketlerin çift haneli büyümeyi yakaladıklarını söylerken, kullanıcı tercihleriyle birlikte büyüdükleri bir yıl olduğunu belirtti. Yemeksepeti’nin sektörün üzerinde büyüdüğünü açıklayan şirket CEO’su, yüksek gıda enflasyonuyla büyümede yüzde 30, ciroda da yüzde 130 oranlarının görüldüğünü belirtti.

Sağlıklı yemekler, küçük menüler

Baki, “Türkiye’de enflasyonunda etkisiyle kullanıcılarımızın daha bütçe dostu seçeneklere yönelmeye başladıklarını görüyoruz” derken, siparişlere yansıyan sosyal ve ekonomik değişimleri şu şekilde açıkladı:

“Yedikleri malzemeleri daha ekonomik mutfaklardan seçiyorlar, tercihlerde daha fazla indirim, kupon, kampanya var. Her iki siparişten birinin indirimli veya kuponla olduğunu görüyoruz. Bu işin bütçe dostu tarafı. Tabi bir de dünyadaki trendler var, insanlar artık daha bilinçli ve sağlıklı yaşamak istiyorlar, yiyecek tercihlerini de buna göre yapıyorlar, hiç satmadığımız kadar salata, bowl dediğimiz sebzeli kaseler satıyoruz. Vejetaryen ve vegan mutfakların büyüdüğünü görüyoruz. Ve de hiç olmadığı kadar gece geç saatlerde siparişler görüyoruz eskiden akşam 8 gibi biterdi. Demografi tarafında da gelişmeler var, daha fazla kişi yalnız yaşamaya başladıkça daha ufak menü tercihleri görüyoruz. Bunun gibi birçok nüfustaki değişimleri biz de yemek tercihlerinde görebiliyoruz.”

“Yerel esnaf da farklı kitlelere ulaşıyor”

Yemeksepeti CEO’su, yemek siparişlerinde büyükşehirlerin öne çıktığını belirtirken, market siparişlerinde büyümenin yemekten yüksek olduğunu da şu şekilde açıkladı:

“Hızlı ticaret ile 20-30 dakikada siparişleriniz geliyor, hızlı ticarette de en büyük payı İstanbul, Anakara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerimiz alıyor. En hızlı büyüyen şehirler ise Anadolu’dan geliyor. Eskişehir, Kayseri, Konya gibi şehirlerimiz çabuk büyüyor. Yemek tarafında büyüme devam ederken bir taraftan da yerel marketleri, kasapları görebileceğiniz bir alan var. Bu taraf yemekten de daha çok büyüyor yüzde 50’lerin üzerinde büyümeler görüyoruz. Böylece aslında yerel esnaf da farklı kitlelere ulaşıyor.”

Enflasyonun siparişlere etkileri

Mert Baki, siparişlerde enflasyonun etkilerinin çalışma şekillerinde de değişimlere yol açtığını şu ifadelerle anlattı:

“Yüksek enflasyon kullanıcılarda fiyat hassasiyetini çok artırdı o yüzden hiç kurtulamadığımız kadar bu tarafta iyileştirmeler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece kuponlar, kampanyalar ve sadakat programlarıyla yaklaşık 7,7 milyar TL’lik bir indirim değeri yaratılmış, maliyetler tarafında ise hem gıda tarafı var hem de personel ve lojistik. Restoranların fiyatlı ve uygun fiyatlı gibi birçok seçeneğini gösterebiliyoruz. Lojistikte de çok iyi optimizasyon çalışmaları yapıyoruz, yapay zekayı kullanarak maliyetleri düşürüyoruz.”