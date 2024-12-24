Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ/Karyağdı: Enflasyon düzeltmesinden vazgeçilmeli

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ Kurucu Ortağı YMM Nazmi Karyağdı, enflasyon düzeltmesinin yıl bitmeden vergi sonucu doğurmayacak şekilde Vergi Usul Kanunu’ndan çıkarılması gerektiğini söyledi. İyi niyetle yolu çıkılan enflasyon düzeltmesinin bir vergi işlemi değil muhasebe işlemi olduğunu belirten Karyağdı, çıkarılan yasal düzenlemelerin enflasyon düzeltmesini adeta Gordion Düğümü haline getirdiğini savundu.

Bir gelir ya da kazancın vergilendirilebilmesi için gelirin gerçek olması, elde edilmiş olması ve ödeme gücüne dönüşmüş olması gerektiğine dikkat çeken Karyağdı, enflasyon düzeltmesinde böyle bir durumun sözkonusu olmadığının altını çizdi.

İş dünyasının vergisel avantajları olacağı düşüncesiyle uygulamayı desteklediğini belirten Karyağdı, “Son birkaç yılda yaşananlara baktığımızda, getirilen her yasal düzenlemenin enflasyon düzeltmesini daha da çözülemez bir kördüğüm haline getirdiğini görüyoruz. SMMM ve YMM’ler iş gücü altında ezilmiş ancak bu yükün karşılığını özellikle SMMM’ler ücret olarak tahsil edememiş, mükelleflerin de iş planları belirsiz bir hale gelmiştir. Bize göre sorunun çözümü, 2024 yılı bitmeden enflasyon düzeltmesi müessesini VUK’tan tamamen çıkartmaktır.

TMS 29’u bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerde uygulamaya devam etmektir” diye konuştu. TMS 29’un bir muhasebe standardı olduğunu ve vergide uygulanmasının doğru olmadığını kaydeden Karyağdı, “İşletme yönetiminde karar almada kullanılması gerekir. Standart uygulandığında elde edilen sonuç ne ticari kâr ne de mali kârdır. Hesaplanan ‘Net parasal pozisyon kazancı ya da zararıdır’. Bu tutarın vergi matrahının tespitinde dikkate alınması gerçekçi olmayan bir durum yaratmaktadır” dedi.

"Ek gelir bir yana verginin gelmediği bir sonuç oldu"

2024’teki üç çeyreklik uygulama sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 gelir bütçesine eklediği enflasyon düzeltmesi vergi gelirlerinin de gerçekleşmediğine dikkat çeken Karyağdı, şu bilgileri paylaştı: “2024 yılı bütçesinde geçici kurumlar vergisi 980,8 milyar olarak tahmin edilirken 11 ayda toplanan vergi 501,8 milyar lira. Yılın bitimine bir ay kala hedefl erin ancak %60,9’u tahsil edilebilmiş. Maliyeye de ilave iş yükü çıkaran ve kimseyi de memnun etmeyen enflasyon düzeltmesi ek vergi geliri sağlamak bir yana büyük mükelleflerden beklenen verginin gelmediği bir sonucu doğurdu. Dolayısıyla vergi gelirlerine de beklenen etkisi olmayan, Maliyeyi, vergi mükelleflerini ve mali müşavirleri memnun etmeyen kaotik bir yapı ortaya çıkmıştır.”

Karyağdı, enflasyon düzeltmesi müessesinin VUK’tan çıkarılmasıyla “yenilikçi bir bakış açısıyla vergi sistemimize dahil edilen ancak iş dünyası, muhasebe dünyası ve Maliye’ye yüksek maliyet ve iş yükü getiren” enflasyon düzeltmesi denemesinin sona ermiş olacağını vurguladı.