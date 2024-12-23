Prosus'tan 1,7 milyar dolarlık satın alma

Naspers tarafından kontrol edilen teknoloji yatırım holdingi Prosus, bölgedeki operasyonlarını büyütmek amacıyla Latin Amerika'nın en büyük çevrimiçi seyahat acentelerinden biri olan Despegar'ı satın almak için 1,7 milyar dolar ödüyor.

Anlaşma 2025'in 2. çeyreğinde tamamlanacak

Blomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Prosus’tan yapılan açıklamada “Despegar'ın yönetim kurulu artık hissedarların oylamasına sunulacak anlaşmayı onayladı. Anlaşmanın 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz” denildi.

Latin Amerika genelinde GSYİH'nın gelecek yıl yüzde 2 ila yüzde 3 oranında büyümesi beklenirken Prosus, bölgede daha büyük ölçek ekonomilerinden faydalanmak için Despegar'ı kullanmak istiyor.

Prosus Grubu CEO'su Fabricio Bloisi yaptığı açıklamada, "Bu satın alım, tamamlayıcı işletmelerden oluşan yüksek kaliteli bir ekosistem yaratarak değer yaratma stratejimizin açık bir göstergesidir.

"Despegar'ın büyümesini hızlandıracağız"

Despegar, cazip bir pazar konumu ve deneyimli bir yönetim ekibiyle son derece kârlı bir şirket. Bu satın alım, Latin Amerika pazarında büyümemize katkı sağlayacak. Portföyümüzdeki kapsamlı müşteri temas noktalarından yararlanarak Despegar'ın büyümesini hızlandıracağız" dedi.

Merkezi Arjantin'de bulunan Despegar, NYSE'de halka açık olarak işlem görüyor ve geçen Cuma günü piyasa kapanışı itibarıyla piyasa değeri 1,24 milyar dolara ulaştı.