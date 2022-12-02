Yerli kurumsal yatırımcı tabanı oluşmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların sermaye piyasalarına ilgisinin arttığını ayrıca yatırım ve emeklilik fonlarındaki tasarrufların 1 trilyon liraya ulaşmasının da yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı itibarıyla 33 şirketin toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır” dedi. Nebati, mevcut tasarrufların sermaye piyasalarına yönelmesi konusunda son 2 yıldır sevindirici gelişmeler yaşandığını, vatandaşların sermaye piyasalarına ilişkin farkındalıklarının ve ilgilerinin giderek arttığını ifade ederek, "Uzun yıllar boyunca pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon kişi civarında iken, son dönemde bu rakam 3.2 milyon seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu.

Nebati, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl "Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım" temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının Türkiye Ekonomi Modeli açısından önemine işaret ederek, sürecin en önemli sac ayaklarından birinin de finansal sistem olduğunu vurguladı.

Faiz artışları dünyayı resesyona sürükledi

Nebati, içinden geçilen zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranlarının rekor yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, "Ardı ardına gerçekleştirilen faiz artışları, bugün dünyayı hızla resesyona doğru sürüklemiştir. Ancak biz bu süreçte kararlılıkla uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modelimizle yatırım ve üretimden taviz vermeden, istihdam ve ihracatta artışlar sağlayarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla sürdürdüğünü belirterek, "Kasım ayı itibarıyla 33 şirket toplam 14.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Son 2 yıldaki halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı da 482'ye ulaşmıştır. Piyasa derinliğinin göstergesi olan işlem hacmi açısından Borsa İstanbul'un küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa olduğunu ve benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Piyasa değerinin GSYH’ye oranı artırılmalı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin GSYH'ye oranının uzun yıllardır yüzde 20- 30 arasında dalgalandığını, bu rakamın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 60 civarında olduğunu kaydeden Nebati, "Hem ilk halka arzlar yoluyla hem de bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla bu oranın ülkemizde de artırılması için borsada işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem kazanıyor" dedi.

Nebati, sermaye piyasalarının bugün halka arzların yanında borçlanma araçları yoluyla da şirketlere finansman sağlama konusunda önemli bir alternatif mecra haline geldiğini, sermaye piyasalarından uzun vadeli fon talep eden şirketlere yatırımcıların ilgisinin önemli düzeyde arttığını gözlemlediklerini kaydetti. Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğünün 395 milyar TL'ye yükseldiğini bildiren Nebati, bu fonlardaki güçlü büyüme performansını destekleyerek sermaye piyasaları için kalıcı bir kaynak haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Nebati, yatırım fonlarına da ilginin arttığını söyleyerek, , "Bu ilgi sayesinde menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü 565 milyar liraya ulaşmıştır. Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin toplamda neredeyse 1 trilyon lira sınırına dayanmış olması, ülkemizde yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını açıkça gösteriyor” dedi.

BİST Sürdürülebilir 25 Endeksi 13 Ocak’ta vadeli işleme açılıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da kongredeki konuşmasında, iş yapma modelini değiştirdiklerini, artık sadece halka arz başvurusundan sonra başvuru değerlendiren bir borsa olmadıklarını belirterek, "Başvurudan önce de karar ve hazırlık aşamasında şirketlerimize destek veren bir borsayız" dedi. Ergun, şöyle devam etti: "Son 2 yılda borsamızda 85 şirketimiz işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin halk arzından 36 milyar TL kaynak sağlandı. Son 2 senede borsamızda işlem görmeye başlayan borçlanma aracı sayısı 3 bin oldu. Bu ihraçlardan da 581 milyar TL kaynak sağlandı. 2 sene önce günlük ortalama işlem hacmimiz 26 milyar TL iken, 2022 yılı günlük ortalama işlem hacmimiz 63 milyar TL oldu. 2 sene önce borsamızda işlem gören şirket sayısı 394 iken, bugün 478'e ulaştı." Ergun, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nin borsanın büyük ve likit şirketlerinden oluştuğunu, 13 Ocak'ta bu endeksin üzerine bir vadeli işlem sözleşmesi açacaklarını bildirdi.

"Şirket sahiplerinin hisse fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Bu tür açıklamalar hakkında geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz" dedi. Sosyal medyadan yapılan manipülasyonlarla ilgili kanun önerileri ve çalışmalarının da olduğunu bildiren Gönül, piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer hakikaten kanuna aykırı bir işlem varsa ve tespit ettiysek, cezaya döner." Gönül, bazı hisselerin dikkati çeken performanslarına da değinerek, "Biz fiyata karışmayız, bizim için fiyat önemli değil. Bu fiyatın gerçekleşmesi gerçek mi, arz-talep yönlü mü gerçekleşmiş, yoksa arkada başka işler mi dönmüş, suni piyasa mı oluşturulmuş, manipülasyon mu yapılmış, biz ona bakarız" ifadelerini kullandı. İSTANBUL/AA

Hakim hissedarın açıklaması oldukça cesur

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim Öztop, SASA hisselerinin fiyatlamasına ilişkin Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun yaptığı açıklamaları Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Öztop, "Şirketi yöneten profesyoneller, şirket üst yönetimi, şirketin performansından sorumludur. Özellikle halka açıldıktan sonra da sadece hakim hissedara değil, küçük yatırımcılara karşı da sorumludur. Dolayısı ile hesap verilebilirlik bilincinin öncelikli olması gerekiyor. Burada hakim hissedarın belli bir fiyata geldikten sonra satmış olması çok doğal. Bu açıklamayı yapması da çok cesur. Şirketini kendisi iyi biliyor. İşi doğru veya yanlış olarak değerlendirmiyorum; ama düşüncelerini ifade etmiş olması bence piyasalarımız için bir kazanımdır" dedi. Öztop, kongrede yaptığı konuşmada da İSO 1.000 listesinde yer alan şirketlerden borsada işlem gören şirket sayısının sadece 100 olduğunu belirterek, "Buradan şirketlerimizi de halka açılmaya davet etmek istiyorum" dedi. Öztop, halka açık şirket sayısının 478, halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin 5,3 trilyon lira olduğunu kaydetti. Öztop, sermaye piyasalarına yatırım yaparken "duyum" ile yatırım yapan yatırımcıların olduğunu bildiklerini, yatırımın, insanların geleceğini doğrudan etkileyen önemli bir karar olduğunu, yatırımcıların sermaye piyasaları araçlarını bilgiye dayalı, iyi analiz ederek karar vermeleri gerektiğini söyledi.