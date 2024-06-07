Yerlinin döviz mevduatı 1 ayda 12,6 milyar dolar geriledi

Şebnem Turhan

Sıkı para politikası ve TL’nin reel olarak değerleneceğine olan beklenti yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin TL’ye dönüşünü hızlandırdı.

Merkez Bankası verilerine göre mayısın 5 haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 12 milyar 549 milyon dolar azaldı. Haftalık veriye göre ise 31 Mayıs haftasındaki gerileme parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 335 milyon dolar oldu. Aynı dönemde kur korumalı mevduattan da çıkış sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre mayısta KKM hesapları 113 milyar 44 milyon lira geriledi. Merkez Bankası verilerine göre 3 Mayıs ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2.99 milyar dolar düştü. 10 Mayıs’ta ise 4.3 milyar dolarlık erime gerçekleşirken, 17 Mayıs haftasında 1 milyar 216 milyon dolar düşüş gerçekleşti. 24 Mayıs haftasında yavaşlasa da 708 milyon dolar gerileme olurken 31 Mayıs’ta yine güçlendi ve 3 milyar 335 milyon dolarlık düşüş oldu. Toplam mayıstaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı azalması ise parite etkisinden arındırılmış olarak 12 milyar 549 milyon dolar oldu.

Yabancı, mayısta 6.6 milyar dolarlık tahvil aldı

Geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak yurtiçi gerçek kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 229 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 106 milyon dolar azaldı. 24 Mayıs haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatında artış gerçekleşmişti. Yerlinin yanı sıra yabancının da TL tahvillere ilgisi mayısta arttı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre mayıs ayında yabancının tahvilde net alımı 6 milyar 597 milyon dolar olarak hesaplandı.

Geçen hafta ise yabancı yatırımcıların tahvil portföyü 94.1 milyon dolar yükseldi. Bu hafta düzenlenen 2 yıl vadeli tahvil ihalesine rekor talep gelmiş olması gelecek hafta açıklanacak verinin de oldukça güçlü bir girişe işaret edeceğini ortaya koyuyor. 31 Mayıs itibariyle yurtiçi yerleşiklerin toplam tahvil stokundaki payı da yüzde nisan sonundaki yüzde 2,21 seviyesinden yüzde 6,71'e yükseldi. Yabancı yatırımcı tahvil alırken mayısta hisse senetlerinden ise net çıkış gerçekleştirdi. Mayıs ayında yabancı yatırımcının hisseden net çıkışı 394.1 milyon dolar oldu. 31 Mayıs haftasında ise net satış 528.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. BDDK verileri KKM’deki çözülmenin hızlandığını ortaya koyuyor.

Merkez Bankası’nın mayıs Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı makroihtiyati tedbirlerin ardından bu ay daha da hızlanması bekleniyor KKM’deki gerilemenin. BDDK verilerine göre 31 Mayıs haftasında KKM hesapları 36.8 milyar lira azalarak son 4 ayın en hızlı çıkışını gerçekleştirdi.

Swap hariç net rezervler 1.5 milyar dolar

Merkez Bankası rezervlerinde güçlenme sürüyor. Merkez Bankası haftalık verilerine göre toplam rezervler, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı. Aynı hafta net uluslararası rezervler 5 milyar 111 milyon dolar artışla 45 milyar 460 milyon dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler de Mart 2020’den bu yana ilk kez 31 Mayıs ile biten haftada pozitife döndü ve 1.5 milyar dolar gerçekleşti. Swap hariç net rezervler 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi dip seviye inmişti. Bir önceki haftaki swap hariç net rezervler -5 milyar dolar idi. Verilere göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükselişle 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

Şimşek: 2 ayda swap hariç net rezerv 67 milyar dolar arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası verileri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 2 ayda swap hariç net rezervlerin 67 milyar dolar arttığını belirterek Mart 2020’den sonra ilk kez pozitife döndüğünü vurguladı.

Rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini dile getiren Şimşek, dış şoklara karşı dayanıklılığın da daha da arttığını kaydetti. Şimşek şunları söyledi: “Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız.”