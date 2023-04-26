Yeşil ekonomi için kaybedecek vakit yok

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenen İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Şubat ayı içinde yapılması planlanan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen ödül töreni, Oda’nın “21. Yüzyılın Yeşil Ekonomisinde Sanayi ve İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nin Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında yapıldı.

Törende 3’ü jüri özel ödülü olmak üzere 3 ana başlıkta 5 farklı kategoride 18 şirket ödüllendirildi. İSO Yeşil Dönüşüm Ödüllerinde Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde büyük ödül Kordsa Teknik Tekstil’in oldu. Törende Arçelik, Maysan Mando Otomotiv Parçaları, Wisher Tech İnovasyon ve Teknoloji Yatırımları üç ayrı kategoride birinciliğe layık görüldü. Enerji Verimli Ürün Kategorisi’nde ise Büyük Ölçekli İşletme Ödülü Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi’ne, KOBİ Ödülü de Ultrapak Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mecliste yaptığı açılış konuşmasında, AB ve ABD başta olmak üzere dünyada yaşanan gelişmelerin, küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sanayinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olmasının gerekliliğini vurguladığını ifade etti. Yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik için artık kaybedecek vakit kalmadığını dile getiren Bahçıvan, “Tüm kurumlarla harekete geçmek gerekiyor” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında karbonsuzlaşma yolculuğunda sanayi firmalarının daha kısa sürede temiz üretime geçişini destekleyecek her türlü politika ve teşviğin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bahçıvan, “Özellikle Türkiye’nin jeopolitik ve coğrafi konumu ürünlerimizin Avrupa’ya erişiminde lojistik olarak önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye, sanayinin ikiz dönüşümünü gerektiren bu süreci iyi yönetebilirse, riskleri fırsata dönüştürebilecek ve Avrupa’nın vazgeçilmez ticaret ortağı olabilecek yetkinliktedir” ifadelerini kullandı.

“Yeşil dönüşüm fonu kurulmalı”

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların çok kısa sürede ve etkin bir koordinasyonu gerekli kıldığını belirten Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halen birçok bakanlığın bünyesinde yer alan sürdürülebilirlik konusu tek bir kurumun ya da bakanlığın sorumluluğuna verilmeli ve karar alma süreçleri de hızlandırılmalıdır. Kamu-özel sektör iş birliklerinin şeffaf biçimde yürütülmesini gerektiren bu dönüşümün, aynı zamanda önemli bir finans boyutu da var ve sanayimizin bunu tek başına üstlenmesi mümkün değil.

AB’nin yeşil yatırımlara fon desteği sağlaması gibi biz de özel sektörü teşvikle desteklemeliyiz. Bunun için öncelikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecini hızlandırmalı ve AB’nin yeşil dönüşüm için sağladığı fonlardan ülkemizin de eşit koşul ve miktarlarda yararlanmasını sağlamalıyız. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ‘yeşil dönüşüm fonu’ kurularak firmaların yeşil üretim koşullarına uyum için de tüm süreçlerinde yapacakları yatırımlar ve Ar-Ge harcamaları desteklenmeli.”

“Yeşil tahvil ihracı 2 trilyon doları geçti”

Yeşil dönüşümde ağırlığı giderek artan yeşil standartların halihazırda finansmana erişimi sınırlı olan KOBİ’ler için uyum maliyetlerini arttırırken yeni finansman ihtiyacını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Bahçıvan, “Zorlu makroekonomik koşullara rağmen 2022 sonunda toplam yeşil tahvil ihracının 2 trilyon doları geçmiş olması, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir finans piyasasının büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, bu fonların firmalara ulaşabilmesi için firma performans verilerinin önemi de artıyor. Bu bağlamda, yeşil dönüşüm sürecinde finans sektörü ve firmalarımızın özellikle uluslararası fonların ülkemize getirilmesi ve kullanılması için gerekli kriterlere hazırlıklı olmaları da hayati öneme sahip” şeklinde konuştu.

Tepe: İlham alınacak çok fazla uygulama var

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe de mecliste konuştu. İSO’nun 1995’ten bugüne kadar 17 kez verdiği ödüllerle bu konuda önemli bir marka haline geldiğini söyleyen Tepe, ödüllerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ödüllere Türkiye’den 107 farklı firmadan 166 başvuru gerçekleşti. Bu başvuru sayısı diğer ödüllerimizle kategori bazında kıyaslandığında bir rekor. Başvuruların hepsinden ilham alınabilecek onlarca uygulama var. Karbon ayak izinin, su ve enerji kullanımının azaltılmasında dijital takip sistemlerinin yaygınlaştırıldığına şahit olduk.

Firmalarımız; elektrikli araçları kullanmaya başlamış durumdalar. Elektronik eşya sektöründe gıda atıklarının kullanıyor olması şaşırtıcı olduğu kadar inovatif. Tekstil sektöründeki firmalar; rPET, organik hammadde tercihleri ile döngüsel ekonomi iş modellerine çoktan geçmişler. Artık sadece kurumsal değil KOBİ ölçeğindeki firmalarımızda da sürdürülebilirlik raporlarının hazırlandığını görmek bizi çok mutlu etti. İklim değişikliği ile mücadelede artık farklı bir hikaye yazıyoruz ve aksiyona geçiyoruz. Daha çok başarı hikayesi çıkaracağız.”

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nin Yıldızları…

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ KATEGORİSİ

1. Kordsa Teknik Tekstil AŞ

2. Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. AŞ

3 Zorlu Enerji

Zorlu Enerji;

**Jüri özel ödülü: Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi AŞ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KATEGORİSİ

1. Arçelik AŞ – Buzdolabı İşletmesi

2. Orta Anadolu Tic. Ve San. İşletmesi Türk AŞ

3. Tayraş Baz Yağ Rafineri Bilecik Şubesi AŞ

**Jüri özel ödülü: Kaleseramik

ENERJİ VERİMLİ ÜRÜN KATEGORİSİ

- Büyük Ölçekli İşletme Ödülü: Şişecam

- KOBİ Ödülü – Ultrapak Makine

ÇEVRE DOSTU UYGULAMA KATEGORİSİ

1. Maysan Mando

2. GİSAŞ Gemi İnşa Sanç AŞ. Tuzla Tersane Şubesi

3. Arçelik AŞ

3. Özler Plastik

ÇEVRE DOSTU ÜRÜN KATEGORİSİ

1. Wiser Tech

2. Meltem Kimya

3. Arçelik AŞ/ Kompresör İşletmesi

**Jüri Özel Ödülü: TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ

İSO YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖZEL ÖDÜLÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı