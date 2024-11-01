Yılın son enflasyon raporu 8 Kasım’da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 8 Kasım Cuma günü "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı'nın 8 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da yapılacağı belirtilirken, "Başkanımız Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV’ün tanıtımı amacıyla 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. " denildi.

Saat 10.30'da başlayacak toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek. Enflasyon Raporu sunumunu TCMB Başkanı Fatih Karahan yaparken, sunumun ardından başkan yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile gazeteci ve ekonomistlerden yöneltilen soruları cevaplayacak.