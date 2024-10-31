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Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Bakan Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentileri verisindeki gerilemeyi yorumladı. Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Bankası’nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerinde, 12 ay sonrasında enflasyondaki beklentilerin gerilemesini değerlendirdi. X platformunda yaptığı değerlendirmede Şimşek, şunları söyledi:

“Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor.

Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.”

Merkez Bankası'nın hedeflerinden uzak

TCMB verilerinde beklentilerde iyileşme görülürken, 2025 sonu için TCMB'nin yüzde 14 seviyesinden halen çok uzak olduğu da ekonomistlerin dikkat çektiği bir alan olmaya devam ediyor. 

Piyasa katılımcılarının 2025 Ekim enflasyonu beklentileri yüzde 27,44 olurken, reel sektörde yüzde 49,50 ve hanehalklarının beklentisi ise yüzde 67,23 seviyesinde bulunuyor. 

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