Zayıfı da güçlüsü de aynı beklenti yüzde 50 getiri

BIST 30 hisselerinde yılbaşından bu yana yüzde 14’e varan kayıplar olduğu gibi yüzde 95’e varan getiriler de var. Önümüzdeki bir yıllık sürede hem zayıf hem de güçlü performans sergileyen hisseler içinde kurumlar ortalama %50 getiri bekliyor.

Borsa İstanbul’da son dönemdeki dalgalanmalara ve yıl boyunca BIST 30 hisselerinde gözlenen değişken performanslara rağmen, analistler güçlü ve zayıf hisselerde benzer beklenti içerisinde. BIST 30 hisseleri için ortalama %50 getiri potansiyeli öngörüyorlar. Geçen sürede düşük performans gösteren hisseler için de güçlü toparlanma olasılığı nedeniyle beklentiler pozitif yönde bulunuyor. Garanti Bankası, Türk Telekom, Pegasus hisselerinde yılbaşından bu yana yüzde 30 üzeri yükseliş olmasına rağmen kurumlar yüzde 35 üzeri getiri beklentisini koruyor. Türkiye’nin kredi notu değerlendirmelerinin gündemde olacağı kasım ayında, S&P 1 Kasım, Capital Intelligence ise 15 Kasım’da yeni değerlendirmelerini paylaşacak. Beklentiler, not değerlendirmesinin olumlu yönde güncelleneceği yönünde.

Önemli gündem maddeleri

Global piyasalarda 6-7 Kasım tarihinde yapılacak FED toplantısı öncesinde gözler bu cuma açıklanacak olan ABD istihdam veri setinde olacak.

ZEYNEP’E SOR

SABİT GELİR Mİ DEĞİŞKEN GELİR Mİ?

Sabit gelir; düşük risk, nakit akışı, öngörülebilirlik, likidite. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsat maliyeti, faiz riski, sınırlı büyüme.

Değişken gelir; Yüksek getiri, sermaye kazancı, uzun vadeli büyüme. Yüksek risk, düzensiz gelir, zaman ve bilgi, psikolojik baskı ve stres.

İki yıldır zirvede yatayda hareket ediyor. Ara ara geri alım yapıyor. Ayırdığı kaynağı azaldı

Koza Altın neden istenen çıkışı beceremiyor? Şirket hissesini neden desteklemiyor?/Serdar Kaya

Serdar, Koza Altın 2016- 2022 arası oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Fiyatı bu sürede 37 kuruştan 32,48 TL’ye kadar çıktı. Geçen son iki yılda ise zirvede dalgalı bir seyir yaşandı. Bu sürede arada taşmaları olsa da 20 ile 30 TL aralığında gidip geldi. Hissenin yükselememesinde hızlı yükselmiş olan fiyatı kadar kârlılığın gerilemesi, hatta zarara dönmesinin etkisi bulunuyor. Şirket, 2024 altı aylık mali dönemde düşen gelirler birlikte 237,6 milyon TL zarar yazdı. Öte yandan geri alım programı kapsamında bugüne kadar %2,34 oranında hisse aldı. Ayırdığı 1,65 milyon TL fondan yaklaşık 100 milyon TL kaldı. Kullanacağı fonun miktarı azaldı.

Aldığı kredi sonrası satış geldi. Kaynaklarının yarıdan fazlası kısa vadeli borçlardan oluşuyor

Emlak Konut ekim ayında çok kötü düştü. Bunun sebebi hakkında bilgi var mı?/Hüseyin Gonca

Hüseyin, endeksin geçtiğimiz temmuz ayından bu yana gerileyen seyrine rağmen Emlak Konut GYO daha dirençli bir seyir izledi. Kuşkusuz bunda zaten öncesinde zayıf kalan çıkışın etkisi bulunuyor. Hisse, eylülde test ettiği 12,46 TL’nin ardından satışlarla birlikte hızlı bir düşüş yaşadı. Eylülde projelerindeki gelişmelerle alakalı rutin açıklamaların dışında 23 Eylül günü 500 milyon TL kredi kullandığını duyurdu. Şirketin net borçları 4,9 milyar TL seviyesinde ve kaynaklarının %53’ü kısa vadeli borçlardan oluşuyor. İlk çeyreğe göre net borcu %225 arttı. Fiyatı da 21 Ekim günü 9,46 TL’ye geldikten sonra alıcıların ilgisini çektiği görüldü.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün kurduğu HKH Fonu 1 yılda %29,26 değer kazandı

HKHKatılım Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini BIST Katılım 100Endeksi’ndeki hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %29,26 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %2,44geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Aselsan, Sasa, Sinpaş GYO, Mavi ve ARD Bilişim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Sinpaş GYO,MLP Sağlık, Albaraka Türk, Pegasus ve Menderes Tekstil hisselerinden alım yaptı. Bim, Mavi, Biotrend Enerji, Erdemir ve Sasa hisselerinden ise satışta bulundu. Hedef Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,70 olurken 31.044 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.240.196.622 TL. Dolaşımdaki pay adedi 392.538.949 olurken yüzde 15,70 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,40 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

A1 Capital, %61,89 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 28.10.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51,5 olurken, bileşik faizi de %61,89’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 100 gün vadeli olup ödeme tarihi 07.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %14,11 olacak. Diğer taraftan 28 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,68 seviyesinde bulunuyor.

%51,5 YILLIK BASİT FAİZ

A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %51,5 basit faiz oranı, TLREF’in 2,82 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30.10.2024 olurken vade tarihi 07.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFA1CP22514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RAİNBOW

Güneş enerji santralini işletmeye aldı. Yıllık elektrik ihtiyacının %45’ini karşılayacak

Rainbow, Kayseri Felahiye ilçesinde bulunan ve 1636,80 kWp/1600 kWe güce sahip Rainbow Felahiye Güneş Enerji Santrali’ni işletmeye açtı. Tesis, şirketin yıllık elektrik ihtiyacının %40-45’lik kısmını karşılayacak kapasitede bulunuyor. Toplamda ise, bu yatırımla birlikte şirketin elektrik ihtiyacının %60-65’lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak. Şirketin bu yatırımla enerji maliyetlerinde tasarruf sağlaması mümkün olabilecek. Geçtiğimiz yıl zarar açıklayan firma, son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında ise satışlarını %10 geriletti. Dönem sonunda da 21,1 milyon TL kâr elde etti. Aralık 2021’de 10,89 TL’den ilk açılışını yapan Rainbow, Mart 2024’te en yüksek 50,45 TL’ye kadar çıkarken sonrasında sürekli geriledi.

MAKİM MAKİNA

Organize sanayi bölgesinde yeni fabrika binası aldı. Üretiminin bir bölümünü daha taşıyacak

Makim Makina, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 4.750 m2 arsa ve 3.750 m2 kapalı alana sahip fabrika binasını 126.316.000 TL’ye satın aldı. Böylece hassas döküm bölümünün taşındığı yeni fabrika binasına ek olarak, geçiş kontrol sistemleri bölümü de yeni binaya taşınacak. Bu şekilde kapasite ve verimlilik artışının sağlanması hedefleniyor. Şirket, alım bedelinin finansmanı için 5 yıl vadeli banka kredisi kullandı. Taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra şirketin faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacak. Borsaya Haziran 2022’de gelen Makim Makina, ilk açılışını tavandan 4,83 TL’den gerçekleştirdikten sonra güçlü bir çıkış sergiledi. Geçtiğimiz haziran ayında en yüksek 36 TL’ye kadar çıktıktan sonra gelen satışlarla geriledi.

NASMED

İzmir'deki yatırım amaçlı taşınmazını sattı. Elde ettiği tutarı finansmanında değerlendirecek

Nasmed Özel Sağlık, İzmir Konak’ta bulunan, 849 metrekarelik ve ana gayrimenkulü hisseli olan taşınmazını toplamda 100.914.000 TL’ye sattı. Satıştan elde edilen gelir, şirketin finansman faaliyetlerinde kullanılmak üzere değerlendirileceği belirtildi. Açıklamada taşınmazın maliyet bedelinin 15.000.000 TL ve enflasyon değerlemesine göre ise bedelinin 185,9 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. Bedelin, enflasyon değerlemesi neticesinde vardığı tutar nazara alındığında şirketin, gerçekleşen satıştan ötürü zarar ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nasmed Özel Sağlık, 2024 altı aylık mali tablolarında da dönem sonunda 24,1 milyon TL zarar açıkladı. Yılın ilk yarısında gelirini %113 artırarak 425,6 milyon TL’ye çıkarmış olsa da zarardan kurtulamadı.