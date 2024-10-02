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Yüksek rekolte Antep fıstığı fiyatlarını düşürdü! Vatandaşlar kilo kilo alıyor

Gaziantep’te fıstık hasadının sonuna yaklaşılırken yüksek rekolte fıstık fiyatlarını düşürdü. Geçtiğimiz yıl kilosu 650-700 TL arasında satılan tuzlu Antep fıstığının fiyatı bu yıl 500 TL’ye kadar geriledi.

Haber Merkezi
İHA
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Yüksek rekolte Antep fıstığı fiyatlarını düşürdü! Vatandaşlar kilo kilo alıyor
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Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Fıstık üreticileri bu durumdan memnun. Yüksek rekolte sayesinde piyasanın hareketlendiğini belirten üreticiler, vatandaşların gösterdiği yoğun talebin de kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını ve bu yıl fıstığın daha ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.

“Vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor”

Fıstık fiyatları ile ilgili konuşan esnaf Özgürcan Aytekin, “Fıstık fiyatlarında gözle görülür bir değişim var. Yaş fıstık dediğimiz fıstıklar 600 TL olarak belirlendi. Rekolte yükseldikçe fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu fiyatlar tuzlu Antep fıstığına da yansıdı. Geçen yıl fıstık az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bu yıl fıstık fazla o yüzden fiyatlar 500 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor. Vatandaşlar fiyatlardan çok menün. Biz de esnaf olarak memnunuz” dedi.

“Fiyatlar şu an çok iyi, fıstık ne kadar ucuz olursa biz de o kadar çok tüketiriz"

Fiyatların düşüşünden memnun olduğunu söyleyen Müşteri Ali Kurtoğlu, “Fiyatlar şu an çok iyi. Fıstık ne kadar ucuz olursa biz de o kadar çok tüketiriz. Önceden yarım kilogram yerdik. Şimdi 2-3 kilogram yiyoruz. Biz vatandaş olarak fıstık fiyatlarından çok memnunuz” diye konuştu.

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