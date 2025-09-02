Yüksek teknolojili ürün ihracatı temmuzda patladı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Teşvik sistemini yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracat içindeki payını artırmak üzere kurgulayan Türkiye, bu amaçla genel teşvik sistemi yanı sıra özel teşvik programları da uyguluyor. Bu özel çalışmalara rağmen, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı istenilen seviyeye gelmese de son birkaç aydır gözle görülür bir kıpırdanma başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı dış ticaret verilerine göre yüksek teknolojili ürün ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.7 artarak 588 milyon dolardan, 1 milyar 10 milyon dolara yükseldi. Böylece 2024 yılı aralık ayındaki 1 milyar 23 milyon dolarlık değerinden sonra ilk kez yüksek teknolojili ihracat 1 milyar dolar barajını aşmış oldu. Geçen yıl Aralık’ta yüzde 4.7 olan yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı Haziran ayında yüzde 3’e kadar gerilemişti. Temmuz’da ise yüzde 4.2 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise yüksek teknolojili ürün ihracatı 670 milyon dolarlık artışla 5 milyar 393 milyon dolara yükseldi.

Orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı temmuzda 1 milyar 933 milyon dolar artarak 9 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde 5 milyar 722 milyon dolarlık artışla 57 milyar 402 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise 5 milyar 416 milyon dolarlık artışla 76 milyar 936 milyon dolara çıktı.

7 aylık ithalat 100 milyar dolara yaklaştı

Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ithalatı Ocak-Temmuz döneminde 96 milyar 47 milyon dolar ile 100 milyar dolar sınırına yaklaştı. Geçen yılın aynı döneminde ithalat 89 milyar 261 milyon dolar düzeyindeydi. Bu kalemde ihracat 56 milyar 403 milyon dolardan, 62 milyar 795 milyon dolara yükseldi. Böylece 7 aylık dönemde teknoloji dış ticaretinde verilen açık 394 milyon dolarlık artışla 32 milyar 858 milyon dolardan, 33 milyar 252 milyon dolara yükselmiş oldu.