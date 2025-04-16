Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemek zorunda olduğu yurt dışı çıkış harcında elde edilen gelir netleşti. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gelen tepkilere rağmen 150 TL’den 500 TL’ye, yılbaşında ise 710 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, devletin kasasına ciddi oranda gelir sağladı.

Yıllık artış oranı yüzde 492 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen senenin ilk üç ayında sadece 300,7 milyon TL olan devletin yurt dışı çıkış harcı geliri, bu senenin ilk üç ayında 1 milyar 779 milyar TL'ye yükseldi. Yıllık artış oranı yüzde 492 oldu. Bu dönemde harç tutarı, yüzde 373 oranında arttı.

Geçen senenin tamamında yurt dışı çıkış harcı hasılatı, 2 milyar 911 milyar TL olmuştu.

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, pasaport ve vize gibi kalemlere ek olarak yurt dışı çıkış harcı da ödemekle yükümlü.

Şu kişiler ise yurt dışı çıkış harcından muaf tutuluyor:

* Yedi yaşından küçük çocuklar

* KKTC’ye seyahat eden vatandaşlar

* Ticari amaçla yurt dışına çıkan görevliler

* Green card sahipleri

* Çifte pasaporta sahip olanlar (diğer pasaportla seyahat edildiği durumlarda)

* Yurt dışında süresiz oturum/çalışma hakkı bulunanlar

* Resmi ziyarette bulunan kamu görevlileri

* Pasaportunda “işçi” veya “işçi çocuğu” ifadesi bulunan kişiler

* Pasavan evrakı ile çıkış yapan kişiler