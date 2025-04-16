  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandı
Takip Et

Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandı

Tepkilere rağmen fahiş zamlarla birkaç ay içinde 150 TL'den 710 TL'ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcında devletin hasılatında büyük artış yaşandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemek zorunda olduğu yurt dışı çıkış harcında elde edilen gelir netleşti. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gelen tepkilere rağmen 150 TL’den 500 TL’ye, yılbaşında ise 710 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, devletin kasasına ciddi oranda gelir sağladı.

Yıllık artış oranı yüzde 492 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen senenin ilk üç ayında sadece 300,7 milyon TL olan devletin yurt dışı çıkış harcı geliri, bu senenin ilk üç ayında 1 milyar 779 milyar TL'ye yükseldi. Yıllık artış oranı yüzde 492 oldu. Bu dönemde harç tutarı, yüzde 373 oranında arttı.

Geçen senenin tamamında yurt dışı çıkış harcı hasılatı, 2 milyar 911 milyar TL olmuştu.

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, pasaport ve vize gibi kalemlere ek olarak yurt dışı çıkış harcı da ödemekle yükümlü.

Şu kişiler ise yurt dışı çıkış harcından muaf tutuluyor:

* Yedi yaşından küçük çocuklar

* KKTC’ye seyahat eden vatandaşlar

* Ticari amaçla yurt dışına çıkan görevliler

* Green card sahipleri

* Çifte pasaporta sahip olanlar (diğer pasaportla seyahat edildiği durumlarda)

* Yurt dışında süresiz oturum/çalışma hakkı bulunanlar

* Resmi ziyarette bulunan kamu görevlileri

* Pasaportunda “işçi” veya “işçi çocuğu” ifadesi bulunan kişiler

* Pasavan evrakı ile çıkış yapan kişiler

Denizli’de kongre merkezinin adının değişmesi tartışma yarattıDenizli’de kongre merkezinin adının değişmesi tartışma yarattıŞehirler

 

Süper Lig’in gol kralıydı: Aaron Boupendza kimdir, hangi takımda oynadı, kaç yaşında, öldü mü?Süper Lig’in gol kralıydı: Aaron Boupendza kimdir, hangi takımda oynadı, kaç yaşında, öldü mü?Gündem

 

Ekonomi
2025 hava trafik verileri açıklandı: Sabiha Gökçen Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında
2025 hava trafik verileri açıklandı: Sabiha Gökçen Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında
Ticaret Bakanlığı duyurdu: KOOP-DES Programı destek limitleri yükseltildi
KOOP-DES Programı destek limitleri yükseltildi
Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon dolara ulaştı
Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon dolara ulaştı
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik
İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik
CHP'li Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini talep etti
CHP'li Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini talep etti
Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'ye iki yol önerdi: Her durumda ekonomi yavaşlar!
Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'ye iki yol önerdi: Her durumda ekonomi yavaşlar!