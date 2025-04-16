Denizli’de kongre merkezinin adının değişmesi tartışma yarattı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nin isminin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Pamukkale Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi, kentte tartışma yarattı.

Önceki günkü Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kararın alınmasının ardından AK Partili meclis üyeleri oturumu terk ederken, iş dünyasını temsil eden 26 sivil toplum kuruşunun oluşturduğu Denizli Platformu da tartışmaya yaptığı yazılı açıklama ile katıldı. Açıklamada taraflar sağduyuya davet edilerek, tartışmaların kentin gerçek gündemi olan ekonomik kalkınma ve istihdam başlıklarının önüne geçmemesi istendi.

Denizli Platformu olarak son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin isminin Pamukkale Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi kararının yarattığı tartışmaları yakından takip ettiklerinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Şehrimize önemli hizmetlerde bulunmuş, değer katmış her ismin yaşatılması, katkılarına yakışır bir biçimde hatırlanması, toplumsal hafızanın korunması açısından değerlidir. Bununla birlikte mevcut kararların doğruluğu ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi de elbette mümkündür. Alınan her kararın mutlak doğru kabul edilmesi yerine, toplumsal fayda, ortak akıl ve kapsayıcılık ilkeleri ışığında sorgulanabilir ve tartışılabilir olması, demokrasimizin gereğidir. Ancak, isimler ve semboller üzerinden yürütülen tartışmalar, şehrimizin gerçek gündemi olan üretim gücü, ekonomik kalkınma ve istihdam başlıklarının önüne geçmemelidir. Özellikle sanayicimizin, ihracatçımızın, üreticimizin, zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte; siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, şehrimizin öncelikli konularına, ekonomik kalkınmasına ve refahına odaklanmamız büyük önem taşımaktadır. Gündemimiz, üretim, istihdam, ihracat ve sürdürülebilir kalkınma olmalıdır.”

Sağduyu çağrısı

Sanayi, ticaret ve turizm şehri kimliğiyle öne çıkan Denizli’miz, tarih boyunca üretimiyle, çalışkan insanlarıyla ve kurumlar arası iş birliği kültürüyle anıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Denizli, siyasi görüşlerden bağımsız, ortak akla dayalı yaklaşımlarla önemli kazanımlar elde etmiştir. Denizli Platformu, bu yaklaşıma en güzel örnektir. Platformumuz kurulduğu 2001 yılından bu yana, farklı görüş ve alanlardan 26 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek, şehrin ortak akılla yönetilmesi anlayışının en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur. Denizli Platformu olarak, şehrimizin menfaatleri doğrultusunda, tüm tarafları sağduyulu bir zeminde, yapıcı bir diyalog ortamında buluşmaya ve şehrimizin geleceği için iş birliği içinde çalışmaya davet ediyoruz. Bu süreçte tüm yerel aktörlerden beklentimiz, siyasi çekişmelerden uzak, yapıcı ve kapsayıcı bir anlayışla Denizli'nin ortak menfaatlerini önceleyen adımlar atılmasıdır” denildi.