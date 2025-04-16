Yurt dışı gayrimenkul yatırımı iki ayda 13 milyar liraya ulaştı

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışından gayrimenkul alımındaki hızlı artışı devam ediyor. Ağırlığı ev olmak üzere, ocak-şubat döneminde yurt dışından alınan gayrimenkulün tutarı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 18,43 artarak 334 milyon dolar oldu. Şubat ayı itibariyle yıllıklandırılmış tutar da artarak 2 milyar 205 milyon dolara ulaştı. Dolar kurunun günlük değeri üzerinden bakıldığında bu tutarların TL ifadesi ile son 1 yılda yurt dışından ev almak için harcanan para 83,3 milyar TL, ilk iki ayda ise 13 milyar TL oldu.

Sektör uzmanları, yurt dışında gayrimenkul alımlarının bazı ülkelerin kolay vize imkanı sağlaması, bazılarının oturma ve uzun vadede vatandaşlık izni vermesi gibi unsurları öne çıkarsa da Türkiye’dekine kıyasla daha ucuz konut alma imkanının öne çıktığı, bireylerin böylece hem ev sahibi olma hem de yabancı para cinsinden yatırım yapmanın bir yolu olarak gördüğünü vurguluyor.

Özellikle Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarındaki geçmiş yıllardaki şokun ardından, yurt dışındaki fiyatlar ile Türkiye fiyatlarının görülmesi, ayrıca Türkiye’deki siyasi ortamın gerginleşmesiyle patlama yaşandığı vurgulanıyor. Son dönemde bu gidişe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etki etmeye başladı.

Yurt dışından hemen hemen tamamı konut olmak üzere gayrimenkul alımları yıllık bazda 2017’de 341 milyon dolar düzeyindeydi. Salgın döneminde 200 milyon dolarlı seviyelere gerilemenin ardından 2022’de hızlı bir artışla 628 milyon dolara yükseldi. 2023’te ise adeta patlama yaşandı ve yurt dışından gayrimenkul alımı bir önceki yıla göre yüzde 183,76 artarak 1 milyar 782 milyon dolara ulaştı. 2024’te de 2 milyar dolar sınırı geçildi.