'Fuar m2 fiyatı Özbekistan’da 300, Türkiye’de 55 dolar'

BARIŞ SEDEF

Türkiye’de 280’in üzerinde firma Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi’ne sahip. Bu sayı Almanya’da 30 dolayın yer alırken, birçok sektör temsilcisi Türkiye’de fuar yetki belgesine sahip firma sayısının haksız rekabete neden olduğuna vurgu yapıyor. Bazı ülkelerde fuar metrekare ücretleri 300 dolar seviyesinde yer alırken ülkemizde nerdeyse 55 dolarda sabitlenmiş vaziyette. Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı ve Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Almanya’da fuarcılık sektörünün 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ivmelendiğine vurgu yaparak, “O dönemlerde fuarcılık alanında rekabetin belli bir standartta ilerlemesi adına önemli adımlar atıldı. Özellikle yetki belgesini alan firma sayısının az olması ve devletin bu husustaki destekleri fuarcılık alanında bu ülkenin öne çıkmasını sağlayan etmenlerin başında geliyor. Ülkemizde de bu hususta bir düzenleme yapılması lazım. Fuar yetki belgesine sahip olan firma sayısının fazla metrekare başı fiyatlarda sektörümüzü olumsuz yönde etkiliyor” açıklamalarında bulundu.

Tarım adıyla 54 fuar gerçekleştiriliyor

Bir masa bir kasa mantığıyla hareket eden bazı fuar firmalarının sektörü düşünmeden hareket ettiğini belirten Ersözlü, devlet eliyle fuarcılık yetkisi alan firmaların elekten geçirilmesi gerektiğini, aksi halde sektörün zarar görmeye devam edeceğini kaydetti. Özellikle tarım fuarları adıyla çok fazla etkinlik gerçekleştirildiğine vurgu yapan Ersözlü, ”Sadece tarım fuarı isimli Türkiye’de 54 organizasyon yapılıyor” bilgisini verdi.

Fuar yeri bütçelerinde stant maliyeti yüzde 20’lere kadar indi

Ülkemizde hizmet enfl asyonunun yüzde 72 seviyelerinde olduğunun altını çizen Ersözlü, “Bizim operasyonel giderlerimiz hizmet enflasyonu içerisinde geçiyor. Önceleri fuar katılımcılarının bütçelerinde stant yeri maliyeti toplam bütçesinin yüzde 50-60 civarında yer alırken, pandemiden sonra bu değişmeye başladı. Şu anda genel fuar bütçesi içerisinde fuar yeri kaleminin aldığı pay yüzde 20’lere kadar düştü. Esas masraflar, yeme- içme, dekorasyon, hostes ve ağırlama gibi kalemlere gidiyor. Bu kalemlerdeki artışlar fuar yeri bütçelerine yeteri kadar yansımadı” dedi. Yurt dışında yapılan bazı fuarlarda, ülkemiz özelinde yer seçme inisiyatifinin bulunmadığını dile getiren Ersözlü, yurt dışı ülkelerinin uyguladığı vize probleminin de Türkiye’yi bazı fuarlarda öne çıkardığını söyledi.

Dubai’de fuar metrekare fiyatları 350 dolar

Türkiye’de fuar yeri kiralama bedelinin metrekare başına 55 Euro dolayında olduğuna işaret eden Ersözlü, “Tutar Almanya’da 280 Euro, İran ve Özbekistan’da 300 dolar, Dubai’de 350 dolar. Dubai özelinde bir parantez açmak gerekirse buradaki fuarların daha çok tüketim eksenli etkinliklerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Endüstri fuarları ise oldukça az. Buna rağmen fuarların metrekare fiyatları bizim fuarlarımıza nazaran oldukça yüksek” şeklinde konuştu. Türkiye’de döviz kazandırıcı işlemlere fuarcılık sektörünün de dahil edildiğini belirten Ersözlü, sadece 1 katılımcının Türkiye’ye günlük bin 200 dolar civarında döviz bıraktığına dikkat çekti.

Türkiye, birçok endüstri fuarında öne çıkmaya başladı

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, ekonomik olumsuzlukların olduğu dönemlerde bazı sektörlerin ön plana çıktığına vurgu yaparak, “Bu dönemde hemen hemen tüm sektörlerde hem ihracat hem de iç pazar tarafında durumun iyi gitmediğini görüyoruz. Birçok fi rma siparişlerde ve iş akışlarında ciddi durağanlıkların olduğunu ifade ediyor” dedi. Ambalaj, halı, mobilya, ev tekstili, mermer, makine gibi fuarlarda Türkiye’nin ön plana çıkmaya başladığına işaret eden Öner, yabancı katılımcıların da artış gösterdiğine dikkat çekti. Bazı fuarlarda metrekare başı katılım oranlarının yüzde 56 seviyelerinde olduğuna işaret eden Öner, fuar desteklerinin artırılması gerektiğine işaret etti.