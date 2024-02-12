Yurt Dışı Lojistik Ağı projesinde 6 depo faaliyete geçti

ANKARA (EKONOMİ) - İhracatın artırılması, yurt dışına ürün teslim süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yürürlüğe konulan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ilk depolar faaliyetlerine başladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2 tanesi ABD, 4 tanesi de Avrupa olmak üzere toplam 6 depo projesi onaylandı.

Bakanlık açıklamasında, destek mekanizmasının Türkiye ekonomisinin dünya ticaretinden daha fazla pay alması yanı sıra sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Buna göre karar kapsamında Avrupa’da; Trieste (İtalya), Sete, Marsilya, (Fransa), Tarragona, Barselona (İspanya) ve Hamburg (Almanya) gibi liman şehirlerinde depolar açılıyor. ABD’de ise Chicago ve New Jersey’de iki projeye onay verildi.

Chicago merkezli projede 1 merkez depo ve 10 cep depo öngörülürken, New Jersey merkezli projede 1 merkez depo ve 9 cep depo yapılması planlanıyor. Bugün itibarıyla; Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah’ta yer alan depolar aktif olarak hizmet veriyor.

Yurt dışı lojistik ağlarının baştan sona bir sistem olarak ele alınarak aşamalarına göre desteklenmesinin öngörüldüğü vurgulanan açıklamada,

“Anılan destek mekanizması ile yurt dışında ilk kez kurulacak tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri desteklenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre bu ağlar, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini sağlayacak, önemli pazarlardaki ihracatı sürekli kılacak ve kalıcılığı sağlayacak altyapı imkanlarını artıracak.

Yurtdışına teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi hedefleniyor

Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtım hizmetlerini tek noktadan sunacak olan yurt dışı lojistik dağıtım ağları sayesinde yurtdışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi bekleniyor.