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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,19 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 191,37 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,19 milyar dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 174 milyar 668,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Şubat ile sona eren haftada 3,19 milyar dolar azalarak 171 milyar 477,18 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 543,60 milyon dolar azalarak 106 milyar 976,14 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 647,78 milyon dolar azalarak 64 milyar 501,04 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 345,20 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 4,91 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 340,29 milyon dolar düşüş gösterdi.

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