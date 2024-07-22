YUVAM hesabı açmaya belge şartı getirildi

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası (TCMB), iki yeni adımla TL’yi desteklemeye devam etti. Öncelikle Merkez Bankası yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1,5'e indirirken, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarını sabit tutma kararı aldı. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğdeki düzenlemeye göre YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Konuya ilişkin yorum yapan uzmanlar vergi paketinden nereden buldun çıkarılırken yurtdışından hesap açmak isteyenlere bunun sorulmasının kafa karıştırıcı olduğunu vurguladı. TL mevduatı destekleme yönünde atılan adımlar çerçevesinde YUVAM hesaplarında düzenlemeye gidildi. Cuma Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre KKM hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek. Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Yurtdışındakine sormak tepki çekebilir

Uzmanlar daha önce YUVAM hesabı açmak için yurtdışı adresi belgelemenin yeterli olduğunu şimdi bu düzenlemeyle efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge talep edilmesinin nereden buldun sorusunu doğurabileceğini vurguladı. Uzmanlar bir şeylerin devamı olması için bu düzenlemenin yapılmış olabileceğini söylese de geçen hafta vergi paketinden yurtiçi yerleşikler için nereden buldun sorusunun paketten çıkarıldığını hatırlattı. Yurtiçindekilere sormazken YUVAM hesabı açmak isteyen yurtdışı yerleşiklere bu sorunun sorulmasının kafa karıştırıcı olduğunu dile getiren uzmanlar bu düzenlemenin tepki çekebileceğini ifade etti.

Yabancı kredi büyüme sınırı yüzde 1,5

Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı. Cuma gecesi yayımlanan duyuruda, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.