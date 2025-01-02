Zenginler daha zengin: 500 kişinin serveti 10 trilyon doların üstünde!

Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük oldu.

ABD’de teknoloji hisselerinde görülen güçlü yükseliş, dünyanın en zenginlerini daha da zengin hale getirirken, Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell, Larry Page ve Sergey Brin'in de servetlerini büyüttü. Sadece sekiz teknoloji devi bu yıl 600 milyar dolardan fazla kazandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ndeki en zengin 500 kişi arasında 1,5 trilyon dolarlık artışın yüzde 43'ü teknoloji devlerinden geldi.

2024'te dünyanın en zenginlerine öncülük eden ise ABD’de Başkan seçilen Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için kampanyasına verdiği destele Elon Musk oldu.

Trump desteği Musk'ın servetine servet kattı

Musk'ın yeni seçilen başkanla yakın ilişkisi, Tesla Inc., SpaceX ve xAI dahil olmak üzere şirketlerinin değerinin artmasına yardımcı oldu. Bu, servetini yıl başından bu yana 213 milyar dolar artırarak benzeri görülmemiş bir şekilde 442,1 milyar dolara çıkardı. 17 Aralık'ta kendisi ile Bezos arasındaki 237 milyar dolarlık fark, Bloomberg'in servet endeksinde birinci ve ikinci sıradaki isimler arasında kaydedilen en büyük farktı.

Borsada yükseliş zenginlik kattı

Genel olarak, dünyanın en zenginleri 2024'te borsada gözlenen ve beklentileri altüst eden yükselişten faydalandı. S&P 500 Endeksi, Musk'ın Tesla'sı, Zuckerberg'in Meta Platforms Inc. ve Huang'ın Nvidia Corp.'u dahil olmak üzere "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan hisse senedi grubunun desteğiyle geçtiğimiz yıl yüzde 24 değer kazandı. Bu hisse senetleri endeksin performansının yarısından fazlasını oluşturuyordu.

Trump'ın zaferi kriptolara da yaradı

Trump'ın zaferi ayrıca dijital varlıklar için tarihi bir yükselişi tetikledi ve Bitcoin'i ilk kez 100.000 doların üzerine çıkardı. Bu özellikle kripto milyarderlerini destekledi: Binance Holdings'in yöneticisi Changpeng Zhao'nun serveti yüzde 60 artarak 55 milyar dolara çıktı. Coinbase Global Inc.'in kurucu ortağı Brian Armstrong'un net serveti yüzde 50'den fazla artarak 11,1 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi tarafından takip edilen servetlerin toplam değeri pazartesi kapanışında 9,8 trilyon dolardı ve Noel sonrası satış dalgasının ardından 11 Aralık'ta ulaşılan 10,1 trilyon dolarlık zirveden biraz geri çekildi.

Dünya Bankası tarafından derlenen verilere göre en zenginlerin servetleri geçen yıl Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılalarına benzer büyüklükte oldu.