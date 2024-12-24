Ultra zenginler nelere yatırım yapıyor?

Marinalar, viski eskitme fıçıları, kablosuz spektrum lisansları, doğurganlık klinikleri veya diğer "alternatif" niş varlıklar. Ultra zenginlerin artık yeni yatırım alanları buralar. Hisse senetleri, tahviller veya gayrimenkuller bu pastadan daha az pay alıyor.

CNBC-e'nin haberine göre, Partners Capital'ın stratejistlerinden Emma Bewley bunun nedeninin, bu türden yatırımların fiyatının düzenlenmiş finansal piyasalara bağlı olmaması olduğunu söylüyor.

Tekil petrol kuyuları veya ilaç telif hakları Horowitz Group'un verdiği hizmetler arasında yer alıyor

Zengin aileler için yatırım ve servet yönetimiyle ilgilenen aile ofislerinden biri olan Horowitz Group'un baş yatırım sorumlusu olan Matt Cornue, pazarın rekabetçi olmayan köşelerini son teknolojiye yatırım yapmaktan daha kazançlı olarak görenlerden biri. Ultra zenginler için örneğin tekil petrol kuyuları veya ilaç telif hakları gibi ilginç alternatif yatırımlar da bu ofisin verdiği hizmetler arasında yer alıyor.

Hatta Horowitz Group'un bu tür yatırımlardan elde ettiği getiri yıllık yaklaşık yüzde 14-20 arasında bir seviyeye ulaşıyor. Avantajlı olan kısmı ise özel sermaye veya girişim sermayesinden çok daha az bir risk içeriyor olması.

Bu tür stratejiler ortalama bir bireysel yatırımcı için uygun değil. Bunları bulmak ve anlamak zaman alabiliyor ve minimum yatırım seviyeleri 250 bin dolardan birkaç milyon dolara kadar değişebiliyor. Daha büyük kurumsal yatırımcılar bile bu türden niş seçeneklerden uzak duruyor, çünkü kanıtlanmamış stratejilere yatırım yapmak pek kurumsal yatırımcılara uygun bir şey değil.

New York merkezli bir portföy teknolojisi ve veri platformu olan Addepar'da İçgörü Analizleri Başkanı olan Dan Golosovker'a göre, tüm zengin aileler elbette bu yola başvurmuyor. Golosovker, bazıları niş varlıklara yatırım yapacak kadar gelişmiş olsa da, diğerlerinin uzun vadeli bir yaklaşımı veya aile üyeleri için daha tutarlı bir gelir akışı sağlayan bir stratejiyi tercih ettiğini söylüyor.

Addepar'a göre, aile ofisleri Haziran 2024 itibarıyla varlıklarının yüzde 41'ini özel sermaye ve özel borç gibi alternatiflere, yüzde 7'sini ise sanat fonları veya kripto para yatırımları gibi niş özel stratejilere ayırdı.

Bernstein Private Wealth Management'ta kıdemli yönetici direktör olan Deacon Turner, "Aile ofisleri farklılaştırılmış varlık sınıfları bulmak için can atıyor" diyor.

Doğurganlık klinikleri, karbon varlıkları, eğlence telif hakları, veri merkezi arazileri veya kablosuz spektrum lisansları

Sonuç olarak, varlıklara alışılmadık, bazen tek seferlik yatırımlar yapıyorlar. Diğer örnekler arasında doğurganlık klinikleri, karbon varlıkları ve eğlence telif hakları yer alıyor. San Francisco'daki Cordillera Investment Partners, yönetimi altındaki 1,7 milyar dolarlık varlıkla, veri merkezleri için arazi, kablosuz spektrum lisansları ve viski yıllandırma gibi sıra dışı varlık sınıflarında uzmanlaşmış durumda.

Bu şirketin kurucu yönetici ortağı olan Chris Heller, "Dünyanın henüz bulamadığı şeyleri bulmaya çalışıyoruz ve bunlara yatırım yapmak için erken davranmaya çalışıyoruz. Dünyanın kalanı bunları bulduğunda da biz devam ediyoruz ve bir sonraki şeyi buluyoruz." diyor.

Süre uzadıkça karlılığı artan yatırım: Viski yıllıklandırma fıçıları

Cordillera iki geniş alana odaklanıyor: Özel finans ve tekne marinaları gibi oldukça parçalanmış küçük işletmeler. Ocak ayında Cordillera, sözleşmeli damıtıcılardan viski fıçıları satın alan ve en az dört yıl olgunlaştırılana kadar elinde tutan 62 milyon dolarlık bir özel finans fonu için fon toplamayı tamamladı. Heller, Cordillera'nın daha sonra fıçıları şişeleyip satan el yapımı burbon üreticilerine sattığını söylüyor. Cordillera fıçılara ne kadar uzun süre sahip olursa, viski o kadar kazançlı hale geliyor.

Küçük marinalardan elde edilen kira geliri ekonomik döngülerden etkilenmiyor

İlk bakışta, küçük tekne marinalarına yatırım yapmak, dişçi muayenehaneleri gibi birçok benzer işletmeyi satın alma şeklindeki özel sermaye stratejisine benziyor. Ancak marinalar bireysel olarak sahip olunan işletmeler ve tekne bağlama yerlerinden elde edilen kira geliri ekonomik döngülerden etkilenmiyor. (Bir tekneye banka tarafından el konulsa bile el koyan bankanın onu yine de bir yerde tutması gerekiyor.)

Bu ilgisiz stratejilerin çoğu, küresel faiz oranlarının sıfır civarında seyrettiği ve yatırımcıların getiri sağlayabilecek stratejiler aradığı 2021'den önceki uzun bir dönemde ortaya çıktı. En belirgin örnekleri arasında müzik telif hakları veya dava finansmanına (bir davada kazanılan herhangi bir kârdan pay alma) yatırım yapan fonlardı.

İlişkisiz getiriler aramanın yanı sıra, birçok zengin birey ve aile, standart özel piyasa fonları için fahiş ücretler ödemekten bıkmış durumda. Bunlar genellikle önceden belirlenmiş bir eşiğin üzerindeki bir fonun kârının yüzde 20'sine ek olarak yüzde 2 yıllık yönetim ücreti içeriyor. Bu nedenle, birçok aile doğrudan şirketlere veya "mümkün olduğunca doğrudan" yatırım yapıyor diyor Bernstein Private Wealth Management'tan Turner.