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Zeytinyağı ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

İhracatçıların rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri, mevcut ihraç pazarlarının muhafaza edilmesi ve yeni pazar entegrasyonunun kolaylaştırılması amacıyla dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına uygulanan fon kesintisi kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Zeytinyağı ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı
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Zeytinyağında ihracatçıların rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri için dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisinin kaldırılmasına karar verildi.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yurt içi tüketici fiyatları, mevsimsel gelişmeler, arz ve stok durumu gibi unsurlarıyla yakından takip edilerek söz konusu ürünün ihracatına yönelik dönemsel tedbirler uygulanıyor.

Bu çerçevede, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 azaldığı, Türkiye'nin üretiminin ise yüzde 62 artış gösterdiği 2022/2023 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacından hareketle, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 sent kesinti yapılması hususunu düzenleyen 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.

İhracatçılara rekabette destek olacak

Ticaret Bakanlığı tarafından başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile zeytinyağı piyasasına ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler yakından takip ediliyor.

İçinde bulunulan 2023/24 zeytinyağı sezonunda dünya ve Türkiye zeytinyağı piyasaları incelendiğinde, Türkiye dahil geleneksel ihracatçı ülkelerde 2022/23 sezonuna göre beklenenin üzerinde bir rekolteyle tamamlanacağı, aynı artış trendinin 2024/25 sezonunda da devam edeceği öngörülüyor.

Bu nedenle ihracatçıların rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri, mevcut ihraç pazarlarının muhafaza edilmesi ve yeni pazar entegrasyonunun kolaylaştırılmasını teminen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı için uygulanan kesintinin kaldırılmasına karar verildi. ​​​​​​​

 

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