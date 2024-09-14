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Lisanslı depo işletmelerinde kefalet işlemlerine düzenleme

Lisanslı depo işletmelerinde teminat yükümlülüğünün, kefalet sözleşmesiyle de yerine getirilebilmesi için düzenlemeye gidildi.

Haber Merkezi
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Lisanslı depo işletmelerinde kefalet işlemlerine düzenleme
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan ve toplam hissesinin yüzde 51’i veya daha fazlası yönetmelikte belirlenen tüzel kişilere ait lisanslı depo işletmelerinde teminat yükümlülüğü, kefalet sözleşmesiyle de yerine getirilebilecek. Kefalet sözleşmesi ile verilen teminat tutarı, Bakanlıkça belirlenen toplam teminat tutarının yüzde 90'ını aşamayacak.

Kefalet sözleşmelerinde kefil olan tarafın müteselsil kefil sıfatıyla söz konusu tüzel kişilerden olması zorunlu olacak.

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