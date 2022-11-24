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Zorlu, 9,5 milyon hissenin borsada satışı için başvurdu

Zorlu Holding, Vestel Elektronik’in 9,5 milyon nominal tutarlı hissenin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Haber Merkezi
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KAP'a yapılan açıklamaya göre; Zorlu Holding, Vestel Elektronik’in 9,5 milyon nominal tutarlı hissesinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Mevcut durumda Zorlu Holding, Vestel Elektronik'in yüzde 61,54'üne sahip. Şirketin yüzde 38,46'sı ise halka açık durumda.

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