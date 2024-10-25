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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektöründe de yüzde 0,1’lik bir artış görüldü. İnşaat sektöründe güven yüzde 1,7 azaldı.

Haber Merkezi
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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

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