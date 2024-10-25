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Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Kapasite kullanım oranı geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Ekim 2024 verilerini açıkladı.

TCMB’nin açıkladığı verilerde, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,9 oldu.

 

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