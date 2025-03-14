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İnşaat ve hizmet sektörleri istihdamı sürükledi: Ücretli çalışan sayısı yükseldi

Ocakta ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Haber Merkezi
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İnşaat ve hizmet sektörleri istihdamı sürükledi: Ücretli çalışan sayısı yükseldi
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 73 bin 564 kişi iken, 2025 yılı ocak ayında 15 milyon 407 bin 625 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

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