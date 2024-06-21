Tarımsal girdi fiyatları 14 ayın zirvesini gördü

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) istatistiklerini açıkladı.

Tarım-GFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,72 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,20 artış kaydetti.

Endeks aylık bazda iki ay üst üste düşüşün ardından tekrar yükselirken, yıllık bazda 14 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda tarımsal girdi fiyatları beş aydır artış trendinde.

En yüksek artış veteriner harcamasında

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,70, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,87 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda bakıldığında tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 49,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 73,70 artış kaydedildi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 143,26 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,73 ile bina bakım masrafları oldu.