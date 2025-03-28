Türkiye’nin net dış borcu 261,1 milyar dolar oldu

“Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 515,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti ve stokun milli gelire oranı ise yüzde 39,0 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 261,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 19,7 olmuştur. " denildi.

“AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 10.720 milyar TL olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 24,7 oldu. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 7.156 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 16,5 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku ise, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 16,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.