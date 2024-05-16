Yabancıdan rekor tahvil alımı

Geçen hafta Türk varlıkları için yabancı ilgisinin zirveye çıktığı bir hafta oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 10 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 2,83 milyar dolar oldu. Böylelikle tahvilde rekor yabancı alımı gerçekleştirildi.

Aynı haftada yabancıların hisse senetlerinde 85 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen hafta 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil, 9 yıl vadeli tahvil, 2 yıl vadeli tahvil ve 11 ay vadeli bononun ihracını gerçekleştirmişti.

Bu ihalelerde toplamda 48,2 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirilmişti. Geçen hafta yapılan ihalelerde yabancı ilgisinin yoğun olduğu belirtilmişti.