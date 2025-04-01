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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı
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ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 29 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 697 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,2 kapasite ile çalıştılar.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşüşle 20 milyon 868 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı yüzde 74,5 olarak belirlendi.

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