ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 700 bin varil artışla 423 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 5 milyon 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 300 bin varil artışla 395 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artışla 251 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-31 Ocak haftasında 238 bin varil artarak 13 milyon 478 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 467 bin varil artışla 6 milyon 915 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 645 bin varil artışla 4 milyon 331 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.