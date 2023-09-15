Alüminyumda anlaşma ertelemeleri

Avrupa'da alüminyumun sanayi müşterilerinin, bölgede işlenmiş metal ürünlere yönelik talebin son aylarda azalması nedeniyle aşırı alım yapabilecekleri endişesiyle 2024 yılında yeni sözleşmeler için erteleme yaptığı bildirildi.

Bu hafta Barselona'da düzenlenen Fastmarkets alüminyum konferansının oturum aralarında anlaşma arayan bir üreticinin temsilcisi, "Herkes ağız dalaşında, tedarik zincirinde stok eritme var ve insanlar aşırı bağlılıktan endişe ediyor" dedi. Üretici, birçok müşterinin nihai tonajları vermek için Kasım ayına kadar beklediğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ZED Trading'in bazı müşterilerinin zayıf talep ortamı nedeniyle uzlaşmaya varılan anlaşmaların sevkiyatını ertelediği bildiriliyor.

Analistler, alüminyum primlerindeki düşüşün, son kullanıcıların alüminyum talebinin iyi bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Fastmarkets'a göre, Kuzey Almanya'da alüminyum kütüklerin referans fiyat üzerinden primi son 18 ayda yaklaşık 1.000 dolar düşerek 500 dolar/tona indi.