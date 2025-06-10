Petrolde ABD-Çin iyimserliği

Londra'dan dün başlayan ABD-Çin müzakerelerinin, ticaret gerilimlerini hafifletmenin ve yakıt talebini artırmanın yolunu açabileceği yönündeki iyimserlik petrol fiyatlarını yükseltti.

Brent ham petrolü 21 cent artışla 67,25 dolara yükseldi. Batı Teksas ham petrolü seansın başlarında 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 11 sent artışla 65,42 dolardan işlem gördü.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri Londra'da ikinci gününe girerken, üst düzey yetkililer gümrük tarifelerinden nadir toprak kısıtlamalarına kadar genişleyen, küresel tedarik zincirinde aksamalar ve daha yavaş büyüme riski taşıyan gerilimi azaltmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini ve Londra'daki ekibinden "sadece iyi raporlar aldığını" söyledi.

ABD ve Çin arasında yapılacak bir ticaret anlaşması küresel ekonomik görünümü destekleyebilir ve petrol dahil emtia talebini artırabilir.

ANZ stratejisti Daniel Hynes, "OPEC arzında daha fazla artış beklentisi piyasanın üzerinde asılı kalmaya devam ediyor. OPEC'te piyasa odaklı bir stratejiye kalıcı bir geçiş, petrol piyasasını 2025'in ikinci yarısında büyük bir fazlaya itecek ve neredeyse kesin olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açacaktır" dedi.