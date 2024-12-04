API petrol stokları artış gösterdi

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden (API) yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 5,94 milyon varil azalan petrol stokları, 29 Kasım ile sona eren hafta 1,23 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stoklarda 2,06 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Bu artışın ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 4 milyon varil altına geldi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,4 milyon varil artışla 391,8 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 45 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 243 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Bir önceki hafta 1,81 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 4,62 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yüzde 3 altında bulunuyor.

Stoklar ortalamanın altında kaldı

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste ikinci haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 2,54 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1,01 milyon varil daha yükseldi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 5 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üç haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa arttı. Bir önceki hafta 734 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 112 bin varil yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,8 milyon varil azalan petrol stoklarının, 29 Kasım ile sona eren haftada 1,2 milyon varil daha düşüş olacağını tahmin ediyor.

Beklentiler düşüş yönünde

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,2 milyon varil artış, damıtılmış ürün stok tahmini 0,1 milyon varil düşüş olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,5 seviyesinden yüzde 90,9 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.