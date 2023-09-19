Bakır devi dolandırıcılık kurbanı oldu

Avrupa'nın en büyük bakır üreticisi Aurubis, tedarikçiler ile kendi çalışanlarının işbirliği içinde yaptığından şüphelendiği büyük çaplı dolandırıcılıktan 185 milyon euro zarara uğrayacağını açıkladı.

Yılda yaklaşık 1.1 milyon ton bakır levha üreten Hamburg merkezli şirket, suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasından önce 450 milyon ila 550 milyon euro arasında tahmin ettiği cari mali yıl vergi öncesi karının 310 milyon ila 350 milyon euro arasında olmasını bekliyor.

Financial Times’ın haberine göre, 1 Eylül’de hurda malzeme tedarikçileri ile numune alma bölümündeki Aurubis çalışanları arasında, şirketin gerçekte sahip olduğundan daha değerli metaller aldığına inanmasına yol açan bir komplonun ortaya çıkmasının ardından grubun hisseleri sert düşmüştü.

Aurubis skandalı, küresel emtia şirketi Trafigura'nın Hindistan doğumlu bir tüccarın kendisine karşı 590 milyon dolarlık nikel dolandırıcılığı yapmakla suçlamasının ve bu yılın başlarında Londra Metal Borsası depolarında taş dolu nikel torbalarının bulunmasının ardından metal sektörünü sarsan son olay oldu.