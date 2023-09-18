Bakır devinden Çin kararı

Şili'de devlete ait bakır şirketi Codelco'nun Çinli müşterilere bakır konsantresi satışına yönelik uzun vadeli sözleşmelerini 2025'ten itibaren sona erdireceği bildirildi.

Kaynaklar, Codelco'nun üretim görünümünü değerlendirdikten sonra onlara sunduğu ürün teklifini genişletme teklifinde bulunacağını bildirdi.

Kaynaklar, Codelco'nun yalnızca bakır konsantresi anlaşmalarını, konsantre ve konsantreden türetilen ve bakır metali veya katoda dönüştürülebilen kabarcık ve anot gibi katma değerli ara ürünler içeren diğerleriyle değiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynaklar, bazı Çinli müşterilerin değişiklikleri protesto ettiğini ancak ara ürünleri de içeren yeni sözleşme görüşmelerini kabul etmek zorunda kalacaklarını çünkü açıkların beklendiği bir dönemde Codelco'nun konsantrelerine ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.