  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır fiyatları Çin beklentileriyle yükseldi
Takip Et

Bakır fiyatları Çin beklentileriyle yükseldi

Londra'da bakır, Çin'de zayıf ekonomik büyümeyi gösteren verilerin daha fazla politika desteğine duyulan ihtiyacı vurgulamasıyla yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakır fiyatları Çin beklentileriyle yükseldi
Takip Et

LME'de bakır, Çin'deki zayıf büyüme daha fazla teşvik umudunu artırırken toparlandı.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır TSİ 05.47'de yüzde 0,6 artışla 9.572,50 dolar/tona yükselirken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası’nda Kasım bakır kontratı, yatay seyrederek 76.700 yuan/tonda (10.777,16 dolar) kaldı.

Analistler, piyasanın bu sabah Çin'in açıklayacağı daha fazla politika önlemi ve veriye göre ettiğini belirterek, üçüncü çeyrek GSYH yavaşladığını, dolayısıyla politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik baskısı olduğuna dikkat çekti.

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte 2023 başından bu yana en yavaş hızda büyüdü ve emlak sektörü keskin bir zayıflık göstermeye devam etti, ancak bugün açıklanan verilere göre Eylül ayı tüketim ve sanayi üretimi rakamları tahminleri aştı.

Analistler, sermaye piyasasında likiditeyi artırmayı amaçlayan diğer önlemlerin de metaller için yükseliş olduğunu kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 artışla 2.567 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 3.055 dolar/tondan, kalay yüzde 0,7 artışla 31.445 dolar/tondan, nikel yatay seyrederek 17.005 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.068,50 dolar/tondan işlem gördü.

Çin tarafından şu ana kadar açıklanan teşvik önlemlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması ve ayrıntılardan yoksun olması nedeniyle çoğu ana metal kontratı haftalık kayba hazırlanıyor.

Demir fiyatları haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyorDemir fiyatları haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyorDemir-Çelik

 

Çin verileri beklenenden daha iyi geldiÇin verileri beklenenden daha iyi geldiKüresel Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Gümüş 45 dolara koşuyor
Gümüş 45 dolara koşuyor
Brent petrolün varil fiyatı 73,90 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 73,90 dolar
Temel metaller, Çin'de emlak piyasasında agresif önlemler alınmamasıyla düştü
Temel metaller, Çin'de emlak piyasasında agresif önlemler alınmamasıyla düştü
Petrol, sert düşüş sonrası toparlanma çabasında!
Petrol, sert düşüş sonrası toparlanma çabasında!
Londra'da bakır, açığa satış ve doların gevşemesinin etkisiyle yükseldi
Londra'da bakır, açığa satış ve doların gevşemesinin etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı
Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı