Bakır fiyatları Çin beklentileriyle yükseldi

LME'de bakır, Çin'deki zayıf büyüme daha fazla teşvik umudunu artırırken toparlandı.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır TSİ 05.47'de yüzde 0,6 artışla 9.572,50 dolar/tona yükselirken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası’nda Kasım bakır kontratı, yatay seyrederek 76.700 yuan/tonda (10.777,16 dolar) kaldı.

Analistler, piyasanın bu sabah Çin'in açıklayacağı daha fazla politika önlemi ve veriye göre ettiğini belirterek, üçüncü çeyrek GSYH yavaşladığını, dolayısıyla politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik baskısı olduğuna dikkat çekti.

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte 2023 başından bu yana en yavaş hızda büyüdü ve emlak sektörü keskin bir zayıflık göstermeye devam etti, ancak bugün açıklanan verilere göre Eylül ayı tüketim ve sanayi üretimi rakamları tahminleri aştı.

Analistler, sermaye piyasasında likiditeyi artırmayı amaçlayan diğer önlemlerin de metaller için yükseliş olduğunu kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 artışla 2.567 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 3.055 dolar/tondan, kalay yüzde 0,7 artışla 31.445 dolar/tondan, nikel yatay seyrederek 17.005 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.068,50 dolar/tondan işlem gördü.

Çin tarafından şu ana kadar açıklanan teşvik önlemlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması ve ayrıntılardan yoksun olması nedeniyle çoğu ana metal kontratı haftalık kayba hazırlanıyor.