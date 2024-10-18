Demir fiyatları haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor

Dalian'da demir cevheri vadeli işlem fiyatları bugünkü işlemlerde düştü ve Çin emlak sektöründeki zayıflığın devam ettiğini gösteren veriler ve daha yumuşak bir çelik piyasası görünümü ile haftalık düşüş yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri, sabah işlemlerini yüzde 2,59 düşüşle 752,5 yuan/ton (105,69 dolar) seviyesinde tamamladı. Kontrat, bu hafta şimdiye kadar yüzde 4,14 değer kaybetti.

Singapur Borsası'nda Kasım ayı demir cevheri, TSİ 06.40'ta yüzde 0,68 artışla 100,3 dolar/tondan işlem gördü. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 6,2 düşüş gösterdi.

Resmi verilere göre Çin ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 4,6 büyüdü ancak ikinci çeyrekteki yüzde 4,7'lik hızın altında kaldı. Eylül ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar da beklentileri aştı.

Ancak, yeni konut fiyatları 2015'ten bu yana en hızlı düşüşü göstererek, çeliğin önemli bir kullanıcısı olan emlak sektöründeki zayıflığın devam ettiğini gösterdi.

Piyasa etkilenmemeye çalışıyor

Analistler, piyasanın konut sektöründeki envanterin temizlenmesine odaklanmaktan etkilenmemeye ettiğini belirtti.

Bu arada, Çin'in ham çelik üretimi Eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 1,1 ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 düşerek art arda dördüncü ayda da geriledi ve toparlanma beklentilerini karşılayamadı.

Ancak düşüş hızı, Pekin'in bir dizi teşvik önlemi ve fabrikaların karlılığındaki iyileşme sayesinde ağustos ayına kıyasla yavaşladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 5,66 ve yüzde 5,09 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 3,03, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,06, filmaşin yüzde 2,4 ve paslanmaz çelik yüzde 1,65 değer kaybetti.