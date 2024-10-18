El-Erian: Yatırımcılar faizi yanlış fiyatlandırıyor

Cambridge'deki Queens' College Başkanı Mohamed El-Erian'a göre yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını Fed kadar düşüreceği beklentisini yanlış fiyatlandırıyor.

Pacific Investment Management Co. Eski CEO'su El-Erian, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda "Piyasa ECB ve Fed'in aynı miktarda kesinti yapacağını fiyatlıyor. Olacak olanın bu olduğunu düşünmüyorum. Bence ECB'nin Fed'den daha fazla indirime gittiğini göreceksiniz" dedi.

El-Erian, Pimco'daki eski meslektaşlarıyla Alman tahvilleri de dahil olmak üzere Avrupa borçlarının ve İngiltere tahvillerinin cazip olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

ABD'ye gelince, E-Erian Fed'in politikasını belirlerken her bir ekonomik veriye aşırı odaklanmaması gerektiğini yineledi.

El-Erian, Fed'in iletişimi hakkında "Temmuz ayında faiz indirimine ihtiyacımız yoktu. Eylül ortasında 50 baz puanlık bir faiz indirimine ihtiyacımız vardı. Şimdi ise faiz indirimleri konusunda temkinli olmaktan bahsediyoruz. Bu, sadece ABD için değil, ABD'nin çok ötesi için rehberlik etmesi gereken bir politika yapıcıdan gelen büyük bir dalgalanma. Bence bu veri bağımlılığından çıkma zamanının geldiğinin farkına varıldı" dedi.