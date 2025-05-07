Demir fiyatları iki haftanın zirvesinde!

Demir cevheri, Çin'in son teşvik önlemleri ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari sürtüşmenin hafifletilmesi umutlarının yatırımcı duyarlılığını desteklemesiyle yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 04.54'te yüzde 0,78 artışla 711 yuan/tondan (98,47 dolar) işlem gördü.

Kontrat seansın başlarında 726 yuan/ton ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri, erken saatlerde 99,85 dolar/ton ile yaklaşık iki haftanın zirvesine ulaştıktan sonra yüzde 0,81 artışla 98,3 dolar/tondan işlem gördü.

Çin Merkez Bankası (PBOC), politika yapıcılar ABD ile uzun süren ticaret savaşının ortasında ekonomiyi desteklemeye çalışırken, bankaların rezerv olarak tutması gereken nakit miktarını 2025'teki ilk indirim olan 50 baz puan azaltacak.

Singapur merkezli bir demir cevheri tüccarı, “Bu teşvik turunun büyüklüğü beklentilerimizi bir şekilde aştı ve fiyatların güçlenmesindeki ana etken de bu” dedi.

Buna ek olarak, küresel ticaret savaşının potansiyel olarak hafiflediğine dair olumlu sinyaller de fiyatlara bir miktar destek sağladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kazandı. İnşaat demiri yüzde 0,39, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,59 ve paslanmaz çelik yüzde 0,67 yükseldi.

Ancak, DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri zayıf temellerin etkisiyle kayıplar yaşadı. Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,16 ve yüzde 0,2 değer kaybetti.