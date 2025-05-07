ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasına varacağı iyimserliği altın fiyatını geriletti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in bu hafta sonu İsviçre'de Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ekonomik ve ticari konuları görüşeceklerinin açıklanması ons altına bir miktar satış getirdi.

Erken saatlerde 3434,75 dolara kadar yükselerek, 3500 dolar ile rekorun kırıldığı 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test eden ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 1,4 düşüşle 3386 dolardan işlem görüyor.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Altın, piyasalarda geniş tabanlı bir ‘risk on’ hareketinin ortasında geri çekiliyor gibi görünüyor. Bu, ABD ve Çin'in gerçek ticaret müzakerelerine başladığına dair ipuçlarının ortasında iyimserliği yansıtabilecek konjonktür yanlısı bir konfigürasyon” dedi.

Piyasanın odağında günün ilerleyen saatlerinde ABD merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı olacak.

Spivak, FOMC'nin bu ticaret savaşının büyüme ve enflasyon için ne anlama geleceğini anlamaya çalışırken mümkün olduğunca fazla esnekliği korumak için belirsiz kalacağını da sözlerine ekledi.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3353 doları işaret ediyorlar.