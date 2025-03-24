Bakır fiyatları yükselişe geçti

Londra'da bakır fiyatları, dolardaki bir miktar zayıflığı takip ederek yükseldi, ancak yaklaşan ABD gümrük vergisi tarifelerine ilişkin endişeler kazançları kontrol etti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık bakır, TSİ 05.22'de yüzde 0,8 artışla 9.929,5 dolar/tona çıktı.

İşlemciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki gümrük vergileri turuna ilişkin netlik beklerken, dolar başlıca rakipleri karşısında üç haftanın en yüksek seviyesinin hemen altına geriledi.

Gümrük vergilerinin bir sonraki turu 2 Nisan'da Beyaz Saray'ın birçok ülkeye yönelik karşılıklı vergileri açıklayacağı tarihte gerçekleşecek.

Analistler, Trump'ın 2 Nisan'da yürürlüğe girecek geniş kapsamlı misilleme gümrük vergilerinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 2.630 dolar/tondan, kurşun yüzde 1,07 artışla 2.038 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 2.942,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,5 artışla 34.670 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 artışla 16.105 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,09 artışla 81.200 yuan/tondan (11.186,42 dolar), alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 20.710 yuan/tondan, çinko yüzde 1,5 artışla 24.175 yuan/tondan ve kurşun yüzde 0,3 artışla 17.525 yuan/tondan işlem gördü. Ancak nikel yüzde 0,3 kayıpla 129.400 yuan/tona ve kalay yüzde 0,6 düşüşle 277.140 yuan/tona geriledi.