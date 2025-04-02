Bakır fiyatlarında yükselişi belirsizlik sınırladı

Londra'da bakır fiyatları bugün yükseldi, ancak yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen karşılıklı gümrük tarifelerinin ayrıntılarını ihtiyatlı bir şekilde beklerken kazançlar sınırlandı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.36'da yüzde 0,5 artışla 9.736 dolar/tona yükseldi.

Trump dün yaptığı açıklamada karşılıklı gümrük vergilerinin tüm ülkeler için geçerli olacağını söyledi. Trump'ın vergileri TSİ 23.00'de açıklaması bekleniyor.

Bir temel metal işlemcisi, “Şu anda, Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde yapacağı karşılıklı gümrük vergisi açıklaması öncesinde ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle riskten kaçış eğilimi hissediyoruz” dedi.

Dün açıklanan Caixin/S&P Global imalat PMI şubat ayındaki 50,8 seviyesinden mart ayında 51,2'ye yükselerek ABD ticaret savaşından kaynaklanan potansiyel tehditlere rağmen imalat sektöründeki büyümeyi yansıttı.

Bu arada, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda kalay, Myanmar'da geçen cuma günü meydana gelen depremden kaynaklanan arz kesintisi korkuları nedeniyle yüzde 4,3 artışla 298.660 yuan/tona (40.404,17 dolar) yükselerek temel metal piyasasının genelinden daha iyi performans gösterdi.

Analistler, depremin ülkedeki kalay madenciliğinin yeniden başlamasına yönelik piyasa beklentilerini etkilediğini ve maden alanının çökmesi halinde Wa Eyaleti'nde bu yıl bir yeniden başlama olmayacağını belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 kayıpla 2.501 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 1.996 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 2.825 dolar/tondan, kalay yüzde 1,9 artışla 38.205 dolar/tondan ve nikel yatay seyrederek 16.110 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,3 artışla 80.100 yuan/tondan, alüminyum yatay seyrederek 20.465 yuan/tondan, çinko yüzde 0,6 kayıpla 23.390 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 17.325 yuan/tondan, nikel ise yüzde 0,7 artışla 129.530 yuan/tondan işlem gördü.