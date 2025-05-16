Bakırda kazancı endişeler sınırladı

Bakır fiyatları, bugünkü işlemlerde yükseldi ve Çin-ABD tarife ateşkesinin desteğiyle haftayı pozitif bölgede tamamlama yolunda ilerliyor, ancak metale yönelik uzun vadeli talebe ilişkin endişeler daha fazla kazancı sınırladı.

Asya hisse senetleri, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yarattığı coşkunun azalmasıyla güçlü bir hafta geçirmeye hazırlanırken, ABD'de politika gevşemesine yönelik bahislerin yeniden canlanması, zayıflayan tahvil piyasalarında bir ralliye yol açtı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 05.38'de yüzde 0,1 artışla 9.585 dolar/ton olurken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla 78.430 yuan/tona (10.889,43 dolar) çıktı.

Şanghay merkezli bir metalci, “Çinli tüccarlar 90 günlük duraklamadan memnun, ancak piyasa 90 günden sonra ne olacağı konusunda belirsizliğini koruyor. Çinli ihracatçıların yüklerini aceleye getirmesi de bunun bir işareti” dedi.

Hafta boyunca LME bakır yaklaşık yüzde 1,5 artarken, Şanghay'da fiyatlar yüzde 1 civarında yükseldi.

Ancak, Pekin ve Washington'un misilleme tarifelerinin çoğu üzerinde anlaşmaya vardığı 90 günlük duraklama konusunda ilk iyimserlik azaldı. Piyasa, ABD'nin şubat ayından bu yana yürüttüğü bakır ithalatına yönelik potansiyel yeni gümrük vergilerine odaklanıyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.492 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.723 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 kayıpla 1.996,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 33.000 dolar/tondan işlem gördü.