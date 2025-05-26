Bakırda yön arayışı

Londra Metal Exchange’de (LME) bakır fiyatının bu hafta başına 9.435 ila 9.665 dolar aralığında dalgalanması bekleniyor. Bu aralığın ne tarafına hareket olacağı piyasanın yönünü belirleyecek.

Analistler, "Bu aralık, 8.458,50 dolardan başlayan yükseliş trendinin yüzde 100 ve yüzde 123,6 projeksiyon seviyelerinden oluşuyor. 9.435 doların altına inilmesi 9.204 ila 9.302 dolar aralığına düşülmesine neden olabilir. Bununla birlikte, metal 9.665 dolarlık direnci yeniden test etmeye hazır olduğundan, önyargı yukarı yönde olabilir. Bir kırılma, 9.807 ila 10.038 dolar aralığına giden yolu açabilir" değerlendirmesini yapıyorlar.

Alüminyum bu hafta 2.504 dolar direncini yeniden test edecek

Analistlere göre, LME alüminyumun bu hafta ton başına 2.504 dolar direncini yeniden test etmesi muhtemel; bu direncin aşılması 2.536 dolara kadar bir artışa yol açabilir.

2,544 dolardan düşüş, 2,376 dolardan kısa yükselişte bir düzeltme olarak sınıflandırılıyor. Yükselişin geri çekilme analizi, yüzde 61,8 seviyesi olan 2.440 dolarda güçlü bir destek olduğunu ortaya koyuyor.

Metal destek etrafında dengeleniyor. İstikrar, yükseliş trendinin yükselen bir kanal içinde daha da uzama şansını artırıyor.

Analistlere göre 2.440 doların altına inilmesi 2.376-2.412dolar aralığına düşülmesine neden olabilir.