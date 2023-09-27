Cezayir'den çelik hamlesi

Cezayir'in metal ithalatını düşürmeye yönelik strateji planlarının bir parçası olarak 200.000 ton kapasiteli çelik fabrikası inşaatını tamamladığı bildirildi.

Elkhabar'ın haberine göre Cezayir Sanayi Bakanı Ali Aoun Touggourt kentindeki tesisin açılışını yaptı.

Habere göre tesis, demir cevherini çubuk, külçe ve tel gibi metal ürünlere dönüştürecek.

Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özel sektörün kontrolünde olan projenin, ithalatı azaltmak ve 6 ilin çeşitli metal ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığı belirtildi.