Demir cevheri aşırı arz endişesiyle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, yüzde 0,9 düşüşle 742 yuan/ton (102,66 dolar) seviyesinde işlem gördü. Singapur Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, yüzde 4 düşüşle 97 dolar/tona geriledi. Dün Çin'in imalat faaliyetinin Mart ayında altı aydan beri ilk kez genişlediğini gösteren veriler açıklandı.

Analistler, etkileyici derecede güçlü imalat PMI verilerine rağmen demir cevheri vadeli işlemlerinin, geçtiğimiz hafta Avustralya demir cevheri sevkiyatlarında yaşanan 3 milyon tonluk önemli artışa tepki olarak düşüşe geçtiğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 2 düştü.

Zayıf talep, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergelerini aşağı çekti.

İnşaat demiri yüzde 1,4, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,4, filmaşin yüzde 1,2 ve paslanmaz çelik yüzde 1 düştü.